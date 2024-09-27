Підвищення податків вплине на бізнес, але це вимушений крок - Марченко

Підвищення податків в Україні це вимушений крок, який в тому числі вплине і на бізнес через обмежені фінансові можливості. Про це заявив міністр фінансів Сергій Марченко під час дискусії "Підвищення податків і новий суспільний договір" проєкту "Нова країна" LB.ua і EFI Group, передає УНН.

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Підвищення податків це вимушений крок. Так, ми розуміємо наслідки, ми розуміємо, що це вплине на бізнес, але чи є в нас інші опції? Я вам скажу відверто, що ці опції в нас практично вичерпані. Спочатку війни ми суттєво наростили обсяг внутрішніх запозичень. Зараз ми наблизилися до граничної межі, за якої будь-які нові запозичення не створюють нових видатків. Вони просто підживлюють систему. Тобто все, що ви запозичуєте, це для того, щоб погасити зроблені виплати і обслуговувати ці виплати