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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Повышение налогов повлияет на бизнес, но это вынужденный шаг - Марченко

Повышение налогов повлияет на бизнес, но это вынужденный шаг - Марченко

Киев  •  УНН

27 сентября 2024, 14:10  •  6836 просмотра

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Сергей Марченко заявил, что повышение налогов повлияет на бизнес, но других опций нет. Украина приблизилась к предельной границе внутренних заимствований и имеет обязательства перед МВФ по долговой устойчивости.

Повышение налогов в Украине это вынужденный шаг, который в том числе повлияет и на бизнес из-за ограниченных финансовых возможностей. Об этом заявил министр финансов Сергей Марченко во время дискуссии «Повышение налогов и новый общественный договор» проекта «Новая страна» LB.ua и EFI Group, передает УНН.

Детали

Повышение налогов это вынужденный шаг. Да, мы понимаем последствия, мы понимаем, что это повлияет на бизнес, но есть ли у нас другие опции? Я вам скажу откровенно, что эти опции у нас практически исчерпаны. В начале войны мы существенно нарастили объем внутренних заимствований. Сейчас мы приблизились к предельной черте, при которой любые новые заимствования не создают новых расходов. Они просто подпитывают систему. То есть все, что вы заимствуете, это для того, чтобы погасить сделанные выплаты и обслуживать эти выплаты

 - сказал Марченко.

Он отметил, что Украина имеет обязательства по программе МВФ удерживать долговую устойчивость в рамках программы, предусматривающей стабильность долгового рынка заимствований.

Напомним,

Во вторник, 17 сентября, Верховная Рада Украины 241 голосом «За» поддержала в первом чтении законопроект №11416д об увеличении налогов на 58 млрд грн в этом году и 137 млрд в следующем.

Павел Башинский

Павел Башинский

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