Підвищення “мінімалки” не призведе до додаткового друку гривні — А.Рева
Київ • УНН
КИЇВ. 4листопада. УНН. Підвищення мінімальної заробітної плати в Україні удвічі не потребує додаткового друку гривні, ресурс буде отримано внаслідок виведення з тіні зарплат у бізнесі. Про це заявив під час години запитань до уряду в парламенті міністр соціальної політики Андрій Рева, передає УНН.
“Не потрібно буде друкувати гроші, робити запозичення, в тому числі зовнішні, для покриття цих витрат, не будуть також підвищуватися ставки оподаткування. Для такого підвищення мінімальної заробітної плати ресурс є в економіці України...Тому основним ресурсом буде ефект від легалізації виведення частини заробітних плат із тіні”, — сказав міністр.
Також А.Рева зазначив, що з країн колишнього СРСР лише у Таджикистані населення отримує мінімальну заробітну плату нижчу, ніж в Україні.
“Мінімальна заробітна плата у нас найнижча у Європі, серед країн колишнього СРСР лише Таджикистан позаду нас”, — додав міністр.
Нагадаємо, за словами Прем'єр-міністра В.Гройсмана, підвищення мінімальної зарплати до 3200 грн не призведе до будь-якого непланового зростання інфляції в Україні.