Повышение "минималки" не приведет к дополнительной печати гривны - А.Рева

"Не нужно будет печатать деньги, делать заимствования, в том числе внешние, для покрытия этих затрат, не будут также повышаться ставки налогообложения. Для такого повышения минимальной заработной платы ресурс есть в экономике Украины... Поэтому основным ресурсом будет эффект от легализации вывода части заработных плат из тени", - сказал министр.

Также А.Рева отметил, что из стран бывшего СССР только в Таджикистане население получает минимальную заработную плату ниже, чем в Украине.

"Минимальная заработная плата у нас самая низкая в Европе, среди стран бывшего СССР только Таджикистан позади нас", - добавил министр.

Напомним, по словам Премьер-министра В.Гройсмана, повышение минимальной зарплаты до 3200 грн не приведет к какому-либо неплановому росту инфляции в Украине.