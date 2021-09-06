Підвищення довіри у МВС: офіцерів громад побільшає, кошти на шокери переспрямували на нагрудні камери

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Київ • УНН

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КИЇВ. 6 вересня. УНН. Міністерство внутрішніх справ України має намір підвищити довіру до органів правопорядку. Реалізовувати цю мету планують зокрема за допомогою збільшення кількості поліцейських офіцерів громад. Про це заявив міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський у понеділок під час презентації пріоритетних напрямків роботи МВС, передає кореспондент УНН.

Цитата:

“Питання підвищення довіри. Тут я хочу сказати про проект "Поліцейський офіцер громади". З позиції моєї і моєї команди, саме запровадження цього проекту є одним з найбільш ефективних проектів МВС, які реалізуються у співпраці з міжнародною спільнотою і територіальними громадами. На сьогодні діє понад 600 поліцейських офіцерів громади, ми бачимо необхідність і спроможність, щоб вони діяли в кожній територіальній громаді. До кінця наступного року ми збільшимо цю кількість мінімум втричі, і загальна кількість поліцейських офіцерів громади буде близько 2 тисяч поліцейських”, — сказав Монастирський.

Деталі

Зі слів міністра, довіра до поліцейських офіцерів громади становит понад 70% там, де вони безпосередньо присутні.

Нагрудні камери (body cam) для поліцейських

“Скажу одразу, зайшовши на посаду, я скасував один із тендерів на 170 млн грн на закупівлю електрошокерів і спрямував основну частину цих коштів на закупку "бодікамів" (body cam - ред.) для поліцейських. Це саме те, що має збільшити довіру”, — зазначив міністр.

З його слів, його принцип полягає у тому, що зупинивши вас, патрульний поліцейський має обов’язково мати можливість і включену камеру. Якщо камера вимкнута, значить поліцейський порушує закон.

“Цей принцип ми маємо забезпечити вже в цьому році. Заплановано закупівлю 6 тисяч таких "бодікамів", і ми зможемо забезпечити ними всю патрульну поліцію, принаймні тих, що працюватимуть на дорогах”, — наголосив міністр.

Нагадаємо

Верховна Рада України у квітні відхилила проект закону № 4375 про внесення змін до статті 45 Закону України “Про Національну поліцію”, який розширює права поліції про застосовування електрошокерів.

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