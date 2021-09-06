Підвищення довіри у МВС: офіцерів громад побільшає, кошти на шокери переспрямували на нагрудні камери

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“Питання підвищення довіри. Тут я хочу сказати про проект "Поліцейський офіцер громади". З позиції моєї і моєї команди, саме запровадження цього проекту є одним з найбільш ефективних проектів МВС, які реалізуються у співпраці з міжнародною спільнотою і територіальними громадами. На сьогодні діє понад 600 поліцейських офіцерів громади, ми бачимо необхідність і спроможність, щоб вони діяли в кожній територіальній громаді. До кінця наступного року ми збільшимо цю кількість мінімум втричі, і загальна кількість поліцейських офіцерів громади буде близько 2 тисяч поліцейських”, — сказав Монастирський.

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Зі слів міністра, довіра до поліцейських офіцерів громади становит понад 70% там, де вони безпосередньо присутні.

Нагрудні камери (body cam) для поліцейських

“Скажу одразу, зайшовши на посаду, я скасував один із тендерів на 170 млн грн на закупівлю електрошокерів і спрямував основну частину цих коштів на закупку "бодікамів" (body cam - ред.) для поліцейських. Це саме те, що має збільшити довіру”, — зазначив міністр.

З його слів, його принцип полягає у тому, що зупинивши вас, патрульний поліцейський має обов’язково мати можливість і включену камеру. Якщо камера вимкнута, значить поліцейський порушує закон.

“Цей принцип ми маємо забезпечити вже в цьому році. Заплановано закупівлю 6 тисяч таких "бодікамів", і ми зможемо забезпечити ними всю патрульну поліцію, принаймні тих, що працюватимуть на дорогах”, — наголосив міністр.

Нагадаємо

Верховна Рада України у квітні відхилила проект закону № 4375 про внесення змін до статті 45 Закону України “Про Національну поліцію”, який розширює права поліції про застосовування електрошокерів.