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Повышение доверия в МВД: офицеров общин станет больше, средства на шокеры перенаправили на нагрудные камеры

Повышение доверия в МВД: офицеров общин станет больше, средства на шокеры перенаправили на нагрудные камеры

Киев  •  УНН

 • 17289 просмотра

КИЕВ. 6 сентября. УНН. Министерство внутренних дел Украины намерено повысить доверие к органам правопорядка. Реализовывать эту цель планируется в том числе за счет увеличения количества полицейских офицеров общин. Об этом заявил министр внутренних дел Украины Денис Монастырский в понедельник во время презентации приоритетных направлений работы МВД, передает корреспондент УНН.

Цитата:

"Вопрос повышения доверия. Здесь я хочу сказать о проекте "Полицейский офицер общины". С позиции моей и моей команды, именно введение этого проекта является одним из наиболее эффективных проектов МВД, реализуемых в сотрудничестве с международным сообществом и территориальными общинами. На сегодня действует более 600 полицейских офицеров общины, мы видим необходимость и возможность, чтобы они действовали в каждой территориальной общине. К концу следующего года мы увеличим это количество минимум втрое, и общее количество полицейских офицеров общины будет около 2 тысяч полицейских", - сказал Монастырский.

Детали

По словам министра, доверие к полицейским офицерам общины становит более 70% там, где они непосредственно присутствуют.

Нагрудные камеры (body cam) для полицейских

"Скажу сразу, зайдя на должность, я отменил один из тендеров на 170 млн грн на закупку электрошокеров и направил основную часть этих средств на закупку "бодикамов" (body cam - ред.) для полицейских. Это именно то, что должно увеличить доверие", - отметил министр.

По его словам, его принцип заключается в том, что остановив вас, патрульный полицейский должен обязательно иметь возможность и включенную камеру. Если камера выключена, значит полицейский нарушает закон.

"Этот принцип мы должны обеспечить уже в этом году. Запланировано закупку 6000 таких "бодикамов", и мы сможем обеспечить ими всю патрульную полицию, по крайней мере тех, которые будут работать на дорогах", - подчеркнул министр.

Напомним

Верховная Рада Украины в апреле отклонила проект закона № 4375 о внесении изменений в статью 45 Закона Украины "О Национальной полиции", расширяющие права полиции о применении электрошокеров.

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