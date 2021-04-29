Нардепи провалили голосування за законопроект про використання поліцією шокерів

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"Цим законопроектом пропонується розширити можливості використання електричних шокерів для Національної поліції. Цей закон потрібен не для поліцейських – цей закон потрібен для всіх громадян України. тому що сьогодні на жаль через недосконалість законодавства ми не можемо використовувати електрошокери в повній мірі щоб зупиняти тих осіб, які наносять шкоду суспільству", - сказав заступник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко, представляючи законопроект в парламенті.

Деталі

Як зазначено в пояснювальній записці, метою прийняття даного проекту є вдосконалення правових підстав застосування поліцейськими електрошокових пристроїв контактної та контактно-дистанційної дії.

Пропонується доповнити пункт 6 частини 3 статті 45 Закону України "Про Національну поліцію" новими підпунктами, відповідно до яких електрошокові пристрої застосовуються для:

- затримання особи, яка вчинила адміністративне або кримінальне правопорушення і чинить при цьому фізичну протидію поліцейському;

- затримання особи, яка вчинила тяжкий або особливо тяжкий злочин і намагається втекти;

- затримання особи, яка чинить збройний опір або намагається втекти з-під варти;

- затримання озброєної особи, яка погрожує застосуванням зброї та інших предметів, що загрожують життю чи здоров’ю людей, у тому числі поліцейського.

Крім того, проект закону пропонує встановити підставу застосування електрошокових пристроїв для відбиття нападу тварини, що загрожує життю або здоров’ю особи чи поліцейського (відповідно до чинної редакції загроза повинна бути одночасно життю і здоров’ю).

Зауважимо, що профільний комітет, заслухавши інформацію підкомітету з питань діяльності органів правопорядку, з’ясувавши позицію членів комітету, які висловили ряд зауважень до законопроекту, рекомендував Раді за наслідками розгляду в першому читанні повернути законопроект на доопрацювання. Про це, принаймні, вказано у висновку комітету Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності.



Однак, виступаючи в парламенті, голова Комітету, член фракції “Слуга народу” Денис Монастирський закликав парламент підтримати проект закону.

"Є, безперечно, питання, які висловили члени комітету по тому, які підстави мають бути використані, чи для відбиття нападу на поліцейського, чи розширити на адміністративні правопорушення. Це все може бути питанням до другого читання, і ці питання також можна удосконалити. Прохання підтримати данний законопроект", - сказав він, виступаючи перед парламентарями.

Доповнення

Як писав УНН, за даними сайту електронної системи закупівель ProZorro, наразі поліція закупила 200 електрошокерів за 33 мільйони гривень. Це 65 тисяч гривень за одиницю.



Зазначимо, що уряд ще в листопаді минулого року затвердив можливість використання електрошокерів поліцейськими, пропонують розширений опис їх використання внести в законодавство.



Керівник Патрульної поліції України Євгеній Жуков раніше продемонстрував українцям дію електрошокеру Taser, використання якого схвалило Міністерство охорони здоров’я.



