Керівник Патрульної поліції України випробував на собі електрошокер: відео

“Керівник Патрульної поліції України Євгеній Жуков випробував на собі дію електрошокеру Taser. Це медично сертифікована нелетальна зброя, яка знерухомлює правопорушника, але не завдає небезпечних поранень. Неприємно, але ефективно та менш небезпечно", - повідомив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков.

У МВС також оприлюднили відео випробування новго пристрою. На ньому, один з правоохоронців вистрелив з шокера в спину Жукову. Останній після цього впав на заготовлений заздалегідь татамі.

“Це було доволі неприємно, але я цілий та здоровий. Мої м’язи максимально скоротились, але я весь час був притомний та міг вільно дихати”, - сказав Жуков після того як піднявся, додавши, що відчуває себе, наче після виснажливого тренування.

Нагадаємо, уряд на початку листопада затвердив можливість використання електрошокерів поліцейськими, пропонують розширений опис їх використання внести в законодавство.

Як повідомляв УНН, заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко повідомив про те, що закуплена перша партія електрошокерів для поліцейських - 200 штук. Також планується закупка декількох тисяч електрошокерів, щоб в кожному патрульному екіпажі він був.