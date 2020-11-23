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Руководитель Патрульной полиции Украины испытал на себе электрошокер: видео

Руководитель Патрульной полиции Украины испытал на себе электрошокер: видео

Киев  •  УНН

 • 25248 просмотра

КИЕВ. 23 ноября. УНН. Руководитель патрульной полиции Украины Евгений Жуков испытал на себе действие электрошокера Taser, использование которого одобрило Министерство здравоохранения, передает УНН со ссылкой на сообщение пресс-службы МВД.

"Руководитель патрульной полиции Украины Евгений Жуков испытал на себе действие электрошокера Taser. Это сертифицированное медиками нелетальное оружие, обездвиживает правонарушителя, но не наносит опасных ранений. Неприятно, но эффективно и менее опасно", - сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков.

В МВД также обнародовали видео испытания новго устройства. На нем, один из правоохранителей выстрелил из шокера в спину Жукову. Последний после этого упал на заготовленный заранее татами.

"Это было довольно неприятно, но я цел и здоров. Мои мышцы максимально сократились, но я все время был в сознании и мог свободно дышать", - сказал Жуков после того как поднялся, добавив, что чувствует себя, как после изнурительной тренировки.

Напомним, правительство в начале ноября утвердило возможность использования электрошокеров полицейскими, что предлагают расширенное описание их использования внести в законодательство.

Как сообщал УНН, заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко сообщил о том, что закуплена первая партия электрошокеров для полицейских - 200 штук. Также планируется закупка нескольких тысяч электрошокеров, чтобы в каждом патрульном экипаже он был.

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