Уряд розширив можливість використання електрошокерів поліцейськими

"Відповідно до закону про Національну поліцію України до спеціальних засобів, які поліція уповноважена застосовувати під час виконання покладених на неї повноважень належать зокрема електрошокові пристрої контактної та дистанційної дії", - сказав Аваков.

Він додав, що у більшості країн світу електрошокові пристрої використовуються як альтернатива до вогнепальної зброї.

"Ми протягом двох років проводили відповідні експертизи, вивчали матеріали, согласовували це питання з МОЗ, Мін’юстом…Отримали першу партію електрошокерів, але зараз, перед тим як застосовувати, ми вважаємо за необхідне внести уточнення і більш детальний розпис у ЗУ "Про Нацполіцію", який направити на розгляд ВРУ", - додав Аваков.

Нагадаємо, уряд ухвалив план запровадження технології 5G в Україні.