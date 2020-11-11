В Україні 5G має з'явитися до кінця наступного року: уряд ухвалив рішення
Київ • УНН
КИЇВ. 11 листопада. УНН. В Україні технологія 5G має з'явитися до кінця наступного року. План щодо її запровадження уряд ухвалив на засіданні у середу, 11 листопада, повідомив народний депутат Олексій Гончаренко у своєму Telegram-каналі, передає УНН.
"5G в Україні бути! Кабмін затвердив план заходів щодо впровадження системи мобільного зв'язку п'ятого покоління в Україні. Технологія має з'явитися в доступі, згідно плану, до кінця наступного року", - повідомив Гончаренко.
Також він оприлюднив відповідний документ.
Тим часом в Україні ще у понад 7 тис. міст та сіл немає й 4G. Водночас, Мінцифри заявляє про пришвидшення покриття України швидкісним мобільним інтернетом, вказуючи, що з липня по жовтень понад 4,7 млн українців більш ніж 7 тисячах населених пунктів таки отримали 4G.