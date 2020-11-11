В Україні 5G має з'явитися до кінця наступного року: уряд ухвалив рішення

"5G в Україні бути! Кабмін затвердив план заходів щодо впровадження системи мобільного зв'язку п'ятого покоління в Україні. Технологія має з'явитися в доступі, згідно плану, до кінця наступного року", - повідомив Гончаренко.

Також він оприлюднив відповідний документ.

Тим часом в Україні ще у понад 7 тис. міст та сіл немає й 4G. Водночас, Мінцифри заявляє про пришвидшення покриття України швидкісним мобільним інтернетом, вказуючи, що з липня по жовтень понад 4,7 млн українців більш ніж 7 тисячах населених пунктів таки отримали 4G.