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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
15:53 • 36319 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
14:27 • 58844 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
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4 марта, 09:55 • 100040 просмотра

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В Украине 5G должен появиться к концу следующего года: правительство приняло решение

В Украине 5G должен появиться к концу следующего года: правительство приняло решение

Киев  •  УНН

 • 17509 просмотра

КИЕВ. 11 ноября. УНН. В Украине технология 5G должна появиться к концу следующего года. План по ее введению правительство приняло на заседании в среду, 11 ноября, сообщил народный депутат Алексей Гончаренко в своем Telegram-канале, передает УНН.

"5G в Украине быть! Кабмин утвердил план мероприятий по внедрению системы мобильной связи пятого поколения в Украине. Технология должна появиться в доступе, согласно плану, к концу следующего года", - сообщил Гончаренко.

Также он обнародовал соответствующий документ.

Между тем в Украине еще в более 7 тыс. городов и сел нет и 4G. В то же время, Минцифры заявляет об ускорении покрытия Украины скоростным мобильным интернетом, указывая, что с июля по октябрь более 4,7 млн украинцев в более 7 тысячах населенных пунктов таки получили 4G.

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