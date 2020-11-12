Планується закупка декількох тисяч електрошокерів для поліції - Геращенко
Київ • УНН
КИЇВ. 13 листопада. УНН. Закуплена перша партія електрошокерів для поліцейських - 200 штук. Також планується закупка декількох тисяч електрошокерів, щоб в кожному патрульному екіпажі він був. Про це заявив заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко в ефірі телеканалу Україна 24, передає кореспондент УНН.
“У цьому році ми починаємо використовувати електрошокери. Закуплена перша партія — це всього 200 штук. У планах закупити декілька тисяч, щоб в кожному патрульному екіпажі він був. Це необхідно, щоб зберігати життя людей”, — сказав Геращенко.
Нагадаємо, уряд затвердив можливість використання електрошокерів поліцейськими, пропонують розширений опис їх використання внести в законодавство.
Також Кабінет міністрів направив на розгляд Верховній Раді законопроект про розширення підстав використання поліцією електрошокерів.