Планується закупка декількох тисяч електрошокерів для поліції - Геращенко

“У цьому році ми починаємо використовувати електрошокери. Закуплена перша партія — це всього 200 штук. У планах закупити декілька тисяч, щоб в кожному патрульному екіпажі він був. Це необхідно, щоб зберігати життя людей”, — сказав Геращенко.

Нагадаємо, уряд затвердив можливість використання електрошокерів поліцейськими, пропонують розширений опис їх використання внести в законодавство.

Також Кабінет міністрів направив на розгляд Верховній Раді законопроект про розширення підстав використання поліцією електрошокерів.