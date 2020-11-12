Більше підстав для використання електрошокерів поліцією: законопроект направили до Ради
Київ • УНН
КИЇВ. 12 листопада. УНН. Кабінет міністрів направив на розгляд Верховній Раді законопроект про розширення підстав використання поліцією електрошокерів. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу уряду.
“Уряд направив на розгляд Парламенту законопроект про розширення підстав використання поліцією електрошокерів. Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков ініціював внесення змін до Закону України “Про Національну поліцію”. А саме у ст. 45 пропонується додати пункт, який дозволить ширше використання поліцейськими електрошокових пристроїв контактної та контактно-дистанційної дії”, - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що відповідну пропозицію 11 листопада, підтримав на своєму засіданні Кабінет міністрів. Документ направили на розгляд Верховної Ради України.
Вказано, що Арсен Аваков пояснив, що застосування електрошокових пристроїв контактної та контактно-дистанційної дії – це гуманний поліцейський засіб примусу, який дозволяє припинити правопорушення і зупинити зловмисника, завдавши йому меншої шкоди в порівнянні з вогнепальною чи травматичною зброєю.
Повідомляється, що у чинній редакції пункту 6 частини третьої статті 45 “Закону про Нацполіцію” електрошокери дозволено використовувати для відбиття нападу на поліцейського, іншу особу або об'єкт, що перебуває під охороною, або для відбиття нападу тварини, що загрожує життю і здоров'ю особи чи поліцейського.
Зазначається, що у законопроекті пропонується розширити підстави застосування електрошокових пристроїв контактної та контактно-дистанційної дії для затримання особи:
- яка вчинила адміністративне чи кримінальне правопорушення і чинить при цьому фізичну протидію поліцейському;
- яка вчинила тяжкий або особливо тяжкий злочин і намагається втекти;
- яка чинить збройний опір або намагається втекти з-під варти;
- озброєної особи, яка погрожує застосуванням зброї та інших предметів, що загрожують життю чи здоров’ю людей, зокрема поліцейського.
Нагадаємо, уряд розширив можливість використання електрошокерів поліцейськими.