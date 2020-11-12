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Планируется закупка нескольких тысяч электрошокеров для полиции - Геращенко

Планируется закупка нескольких тысяч электрошокеров для полиции - Геращенко

Киев  •  УНН

 • 14449 просмотра

КИЕВ. 13 ноября. УНН. Закуплена первая партия электрошокеров для полицейских - 200 штук. Также планируется закупка нескольких тысяч электрошокеров, чтобы в каждом патрульном экипаже он был. Об этом заявил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко в эфире телеканала Украина 24, передает корреспондент УНН.

"В этом году мы начинаем использовать электрошокеры. Закуплена первая партия - это всего 200 штук. В планах закупить несколько тысяч, чтобы в каждом патрульном экипаже он был. Это необходимо, чтобы сохранять жизни людей", - сказал Геращенко.

Напомним, правительство утвердило возможность использования электрошокеров полицейскими, которые предлагают расширенное описание их использования внести в законодательство.

Также Кабинет министров направил на рассмотрение Верховной Рады законопроект о расширении оснований использования полицией электрошокеров.

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