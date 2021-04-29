Рада сьогодні розгляне законопроект про використання поліцією електрошокерів, ігноруючи рішення комітету

Деталі

Зокрема, проектом закону пропонується доповнити пункт 6 частини третьої статті 45 Закону України “Про Національну поліцію” новими підпунктами, відповідно до яких електрошокові пристрої застосовуються для:



затримання особи, яка вчинила адміністративне або кримінальне правопорушення і чинить при цьому фізичну протидію поліцейському;



затримання особи, яка вчинила тяжкий або особливо тяжкий злочин і намагається втекти;



затримання особи, яка чинить збройний опір або намагається втекти з-під варти;



затримання озброєної особи, яка погрожує застосуванням зброї та інших предметів, що загрожують життю чи здоров’ю людей, у тому числі поліцейського.



Також у проекті закону пропонують встановити підставу застосування електрошокових пристроїв для відбиття нападу тварини, що загрожує життю або здоров’ю особи чи поліцейського (відповідно до чинної редакції загроза повинна бути одночасно життю і здоров’ю).

Як вважають у Міністерстві внутрішніх справ, застосування електрошокерів дозволить ефективно припиняти порушення, завдаючи людині меншої шкоди, якщо порівняти з пристроями для відстрілу та вогнепальною зброєю.

Зокрема, за даними сайту електронної системи закупівель ProZorro, наразі поліція закупила 200 електрошокерів за 33 мільйони гривень. За 65 тисяч гривень за одиницю.

Доповнення

29 квітня у Верховній Раді мали б розглянути 16 питань та дві постанови. Зокрема, Верховна Рада України у четвер, 29 квітня, призначила Германа Галущенка міністром енергетики.