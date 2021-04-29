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Сьогодні відбудеться засідання Верховної Ради: нардепи розглянуть питання про призначення міністра енергетики

Сьогодні відбудеться засідання Верховної Ради: нардепи розглянуть питання про призначення міністра енергетики

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 квітня. УНН. Голова Верховної Ради Дмитро Разумков підписав розпорядження про скликання сьогодні двох позачергових пленарних засідань парламенту. На одному з них розглянуть питання щодо призначення Германа Геращенка міністром енергетики України. Про це повідомили УНН в Інформаційному управлінні Апарату ВР.

Деталі

Згідно з розпорядженням, позачергове пленарне засідання Верховної Ради України дев’ятого скликання відбудеться о 16:15.

Всього на порядку денному сьогодні 16 питань та дві постанови.

Парламентарі розглянуть питання щодо забезпечення українців доступним житлом. Також обговорять та вирішать питання про зміни в закон про реформу прокуратури та вдосконалення відбору та підготовки прокурорів. Також у порядку денному буде законопроект про накопичувальну пенсійну систему та підвищення пенсій чорнобильцям. 

На засіданні розглянуть питання створення бази ДНК в Україні та розширення підстав для використання поліцією електрошокера. Для водіїв можуть скасувати "листи щастя", щоб відразу платити штраф.

Разумков також доручив скликати це засідання на вимогу 154 нардепів.

Доповнення

Напередодні у ВР відбулось одразу два позачергових засідання, на яких загалом нардепи розглянули 14 питань.

Скликання позачергових засідань ВР відбувається на тлі того, як на планових пленарних засіданнях парламентарі розглядають “земельний” законопроект, до якого подали кілька тисяч поправок, що фактично блокує розгляд інших питань.

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