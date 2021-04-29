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Сегодня состоится заседание Верховной Рады: нардепы рассмотрят вопрос о назначении министра энергетики

Сегодня состоится заседание Верховной Рады: нардепы рассмотрят вопрос о назначении министра энергетики

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 29 апреля. УНН. Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков подписал распоряжение о созыве сегодня двух внеочередных пленарных заседаний парламента. На одном из них рассмотрят вопрос о назначении Германа Геращенко министром энергетики Украины. Об этом сообщили УНН в Информационном управлении Аппарата ВР.

Детали

Согласно распоряжению, внеочередное пленарное заседание Верховной Рады Украины девятого созыва состоится в 16:15.

Всего в повестке дня сегодня 16 вопросов и два постановления.

Парламентарии рассмотрят вопросы обеспечения украинский доступным жильем. Также обсудят и решат вопрос об изменениях в закон о реформе прокуратуры и совершенствования отбора и подготовки прокуроров. Также в повестке дня будет законопроект о накопительной пенсионной системе и повышение пенсий чернобыльцам.

На заседании рассмотрят вопрос создания базы ДНК в Украине и расширение оснований для использования полицией электрошокера. Для водителей могут отменить “письма счастья”, чтобы сразу платить штраф.

Разумков также поручил созвать это заседание по требованию 154 нардепов.

Дополнение

Накануне в ВР состоялось сразу два внеочередных заседания, на которых вообще нардепы рассмотрели 14 вопросов.

Созыва внеочередных заседаний ВР происходит на фоне того, как на плановых пленарных заседаниях парламентарии рассматривают “земельный” законопроект , в который подали несколько тысяч поправок, фактически блокирует рассмотрение других вопросов.

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