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Рада призначила Германа Галущенка міністром енергетики

Рада призначила Германа Галущенка міністром енергетики

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 квітня. УНН. Верховна Рада України у четвер, 29 квітня, призначила Германа Галущенка міністром енергетики. Відповідне рішення підтримало 305 народних депутатів, передає кореспондент УНН.

Під час виступу у Раді Галущенко спростовував свої зв'язки з олігархатом.

Цитата:

“Всі історії про мої зв’язки з олігархатом, зокрема з Деркачем, є абсолютним фейком, який розповсюджується для інформаційної дискредитаційної кампанії перш за все. Якщо є питання і є бажання довести — на сьогодні є багато можливостей показати наказ пана Деркача про моє призначення в "Енергоатом“, знайдіть його”, — зазначив Галущенко, виступаючи у Раді.

Деталі

Також Галущенко згадав і про проблеми в енергетиці. З його слів, на сьогодні вітчизняна енергетика перебуває “у дуже скрутній ситуації” через величезні борги, диспропорції на ринку електроенергії, незавершеність інтеграції енергосистем з ЄС, високу енергоємність українських промислових підприємств, коливання цін на газ взимку, тіньовий ринок паливно-мастильних матеріалів, багаторічні проблеми вугільної галузі.

Також, відповідаючи на запитання нардепів, Галущенко заявив, що готовий брати відповідальність щодо тарифної політики.

Після голосування депутатів Галущенко прийняв присягу як міністр енергетики.

Контекст

Кілька тижнів тому з’явилася інформація про те, що на посаду міністра енергетики, яка вже понад рік (з березня 2020 року) залишається вакантною, претендуватиме Герман Галущенко.

Раніше очолити міністерство мав намір в.о. міністра Юрій Вітренко. Виконувати обов’язки міністра він був призначений 22 грудня 2020 року без консультації з ВР, що викликало критику з боку парламентарів.

17 грудня 2020 року Верховна Рада вперше провалила призначення Вітренка на посаду міністра. Повторне і також невдале голосування відбулося 28 січня 2021 року. Однак, пізніше, ВР проголосувала закон, який істотно розширив повноваження в.о. міністра, практично прирівнявши виконувача обов’язків до міністра.

Наприкінці березня — на початку квітня 2021 року з’явилася інформація про ймовірне звільнення Вітренка з посади в.о. міністра. Але вже 8 квітня Вітренко спростував цю інформацію.

Напередодні Кабмін офіційно ухвалив рішення про призначення з 29 квітня 2021 року Юрія Вітренка головою правління акціонерного товариства “Національна акціонерна компанія Нафтогаз України”, звільнивши з відповідної посади Андрія Коболєва.

Хто такий Галущенко

Галущенко був призначений на посаду віце-президента “Енергоатома” в травні 2020 року. У 2013-2014 рр. вже працював в компанії на посаді виконавчого директора з правового забезпечення. Раніше він також працював в прокуратурі, МЗС, Мін’юсті і Адміністрації Президента.

У декларації Галущенка значиться будинок площею 317 кв. м у селі Солтанівка Київської області і квартира в Києві площею 45,4 кв. м, також декілька земельних ділянок і ще дві квартири в столиці, що перебувають у спільній власності з дружиною. Сім’я користується автомобілями Mercedes і Land Rover. У Галущенка є заощадження, зокрема в доларах, в декларації він вказав 152 тисячі доларів.

Ситуація в енергетичній галузі

В енергетиці залишаються відкритими низка гострих питань, наприклад, щодо імпорту електроенергії з Білорусі та РФ, боргів перед шахтарями, тарифів для населення на енергоносії.

Так, профспілка працівників вугільної промисловості недавно повідомила, що з початку 2021 року заборгованість із зарплат у вугільній промисловості збільшилася більше ніж у 2 рази. Ситуація з виплатою шахтарям поточної заробітної плати та погашенням заборгованості з неї набуває загрозливих масштабів. За даними профспілкової організації, на сьогодні працівникам державних вугледобувних підприємств заборгували понад 1,5 млрд грн, в тому числі з початку року 1,046 млрд грн.

Що стосується боргів населення за поставку енергоресурсів, то вони також постійно зростають. На кінець лютого 2021 року заборгованість населення з оплати комуналки становила за: постачання і розподіл природного газу — 34,2 млрд грн, постачання теплової енергії та гарячої води — 27,4 млрд грн, поставку і розподіл електричної енергії — 8,0 млрд грн.

Що стосується імпорту електроенергії, то, за даними аукціону від системного оператора НЕК "Укренерго", чотири компанії зарезервували за собою всю доступну на травень потужність міждержавних перетинів для імпорту електроенергії з Росії та Білорусі, що, за деякими підрахунками, може сягати 30% оптового ринку.

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