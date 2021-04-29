Рада назначила Германа Галущенко министром энергетики

Во время выступления в Раде Галущенко опровергал свои связи с олигархатом.

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"Все истории о моих связях с олигархатом, в частности с Деркачем, являются абсолютным фейком, который распространяется для информационной дискредитационной кампании прежде всего. Если есть вопросы и желание доказать - сегодня есть много возможностей показать приказ господина Деркача о моем назначении в "Энергоатом", найдите его", - отметил Галущенко, выступая в Раде.

Детали

Также Галущенко вспомнил и о проблемах в энергетике. По его словам, на сегодня отечественная энергетика находится "в очень трудной ситуации" из-за огромных долгов, диспропорции на рынке электроэнергии, незавершенности интеграции энергосистем с ЕС, высокой энергоемкости украинских промышленных предприятий, колебания цен на газ зимой, теневого рынка горюче-смазочных материалов, многолетних проблем угольной отрасли.

Также, отвечая на вопрос нардепов, Галущенко заявил, что готов брать ответственность по тарифной политике.

После голосования депутатов Галущенко принял присягу в качестве министра энергетики.

Контекст

Несколько недель назад появилась информация о том, что на должность министра энергетики, которая уже более года (с марта 2020 года) остается вакантной, претендует Герман Галущенко.

Ранее возглавить министерство намеревался и.о. министра Юрий Витренко. Исполнять обязанности министра он был назначен 22 декабря 2020 года без консультации с ВР, что вызвало критику со стороны парламентариев.

17 декабря 2020 года Верховная Рада впервые провалила назначение Витренко на должность министра. Повторное и также неудачное голосование состоялось 28 января 2021 года. Однако, позже, ВР проголосовала закон, который существенно расширил полномочия и.о. министра, практически приравняв исполняющего обязанности к министру.

В конце марта - начале апреля 2021 года появилась информация о возможном увольнении Витренко с должности и.о. министра. Но уже 8 апреля Витренко опроверг эту информацию.

Накануне Кабмин официально принял решение о назначении с 29 апреля 2021 года Юрия Витренко главой правления акционерного общества "Национальная акционерная компания Нафтогаз Украины", уволив с соответствующей должности Андрея Коболева.

Кто такой Галущенко

Галущенко был назначен на должность вице-президента "Энергоатома" в мае 2020 года. В 2013-2014 гг. уже работал в компании в должности исполнительного директора по правовому обеспечению. Ранее он также работал в прокуратуре, МИД, Минюсте и Администрации Президента.

В декларации Галущенко значится дом площадью 317 кв. м в селе Солтановка Киевской области и квартира в Киеве площадью 45,4 кв. м, а также несколько земельных участков и две квартиры в столице, находящиеся в общей собственности с женой. Семья пользуется автомобилями Mercedes и Land Rover. У Галущенко есть сбережения, в частности в долларах, в декларации он указал 152 тысячи долларов.

Ситуация в энергетической отрасли

В энергетике остаются открытыми ряд острых вопросов, например, по импорту электроэнергии из Беларуси и РФ, долгов перед шахтерами, тарифов для населения на энергоносители.

Так, профсоюз работников угольной промышленности недавно сообщил, что с начала 2021 года задолженность по зарплате в угольной промышленности увеличилась более чем в 2 раза. Ситуация с выплатой шахтерам текущей заработной платы и погашением задолженности по ней приобретает угрожающих масштабов. По данным профсоюзной организации, на сегодня работникам государственных угледобывающих предприятий задолжали более 1,5 млрд грн, в том числе с начала года 1,046 млрд грн.

Что касается долгов населения за поставку энергоресурсов, то они также постоянно растут. На конец февраля 2021 года задолженность населения по оплате коммуналки составила по: поставку и распределение природного газа - 34,2 млрд грн, поставку тепловой энергии и горячей воды - 27,4 млрд грн, поставку и распределение электрической энергии - 8,0 млрд грн.

Что касается импорта электроэнергии, то, по данным аукциона от системного оператора НЭК "Укрэнерго", четыре компании зарезервировали за собой всю доступную на май мощность межгосударственных связей для импорта электроэнергии из России и Беларуси, что, по некоторым подсчетам, может достигать 30% оптового рынка.