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Нардепы провалили голосование за законопроект об использовании полицией шокеров

Нардепы провалили голосование за законопроект об использовании полицией шокеров

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 29 апреля. УНН. Верховная Рада Украины на внеочередном заседании в четверг отклонила проект закона № 4375 о внесении изменений в статью 45 Закона Украины "О Национальной полиции", который расширяет права полиции о применении электрошокеров, передает корреспондент УНН.

Цитата:

"Этим законопроектом предлагается расширить возможности использования электрических шокеров для Национальной полиции. Этот закон нужен не для полицейских - этот закон нужен для всех граждан Украины. Потому что сегодня, к сожалению, из-за несовершенства законодательства мы не можем использовать электрошокеры в полной мере чтобы останавливать тех лиц, котрые наносят вред обществу", - сказал заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко, представляя законопроект в парламенте.

Детали

Как указано в пояснительной записке, целью принятия данного проекта является совершенствование правовых оснований применения полицейскими электрошоковых устройств контактного и контактно-дистанционного действия.

Предлагается дополнить пункт 6 части 3 статьи 45 Закона Украины "О Национальной полиции" новыми подпунктами, согласно которым электрошоковые устройства применяются для:

- задержание лица, совершившего административное или уголовное правонарушение и совершающего при этом физическое противодействие полицейскому;

- задержание лица, совершившего тяжкое или особо тяжкое преступление и пытавшегося убежать;

- задержание лица, оказывающего вооруженное сопротивление или пытающегося сбежать из-под стражи;

- задержание вооруженного лица, угрожающего применением оружия и других предметов, угрожающих жизни или здоровью людей, в том числе полицейского.

Кроме того, проект закона предлагает установить основание применения электрошоковых устройств для отражения нападения животного, угрожающего жизни или здоровью лица или полицейского (согласно действующей редакции угроза должна быть одновременно жизни и здоровью).

Заметим, что профильный комитет, заслушав информацию подкомитета по вопросам деятельности органов правопорядка, выяснив позицию членов комитета, которые высказали ряд замечаний к законопроекту, рекомендовал Раде по результатам рассмотрения в первом чтении вернуть законопроект на доработку. Об этом, по крайней мере, указано в заключении комитета Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности.

Однако, выступая в парламенте, глава Комитета, член фракции "Слуга народа" Денис Монастырский призвал парламент поддержать проект закона.

"Есть, без сомнения, вопросы, которые высказали члены комитета относительно того, какие основания должны быть использованы, или для отражения нападения на полицейского, или расширить на административные правонарушения. Это все может быть вопросом ко второму чтению, и эти вопросы можно усовершенствовать. Просьба поддержать данный законопроект", - сказал он, выступая перед парламентариями.

Дополнение

Как писал УНН, по данным сайта электронной системы закупок ProZorro, сейчас полиция закупила 200 электрошокеров за 33 миллиона гривен. Это 65 тысяч гривен за единицу.

Отметим, что правительство еще в ноябре прошлого года утвердило возможность использования электрошокеров полицейскими, предлагают расширенное описание ӥх использования внести в законодательство.

Руководитель патрульной полиции Украины Евгений Жуков ранее продемонстрировал украинцам действие электрошокера Taser, использование которого одобрило Министерство здравоохранения.

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