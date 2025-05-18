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Підтверджено збиття 88 ворожих ударних "шахедів" - Повітряні сили

Київ • УНН

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Вночі 18 травня рф атакувала Україну 273 дронами, з яких 88 "шахедів" було збито. 128 безпілотників-імітаторів локаційно втрачені.

Підтверджено збиття 88 ворожих ударних "шахедів" - Повітряні сили

Понад 270 дронів різних типів запустила рф протягом доби. Українська ППО збила 88 БПЛА, інші 128 ворожих "пташки" локаційно втрачені.

Передає УНН із посиланням на ПС Збройних Сил України.

Деталі

У ніч на 18 травня (із 16.00 17 травня) противник атакував 273-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів. За даними Повітряних Сил ЗСУ, дрони прямували до територій України з таких напрямків: брянськ, курськ, орел, міллерово, приморсько-Ахтарськ – рф.

Повітряний напад відбивали зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Станом на 08.00 підтверджено збиття 88 ударних БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на сході, півночі та в центрі країни.

- ідеться у звіті.

При цьому 128 безпілотників-імітаторів — локаційно втрачені (без негативних наслідків).

Нагадаємо

Протягом 17 травня на фронті відбулось 167 бойових зіткнень. Російська армія здійснила майже 4800 обстрілів позицій ЗСУ, включно з 122 з РСЗВ та 75 авіаційних ударів.

Ігор Тележніков

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