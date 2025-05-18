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Подтверждено сбитие 88 вражеских ударных "шахедов" - Воздушные силы

Киев • УНН

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Ночью 18 мая рф атаковала Украину 273 дронами, из которых 88 "шахедов" были сбиты. 128 беспилотников-имитаторов локационно потеряны.

Подтверждено сбитие 88 вражеских ударных "шахедов" - Воздушные силы

Более 270 дронов различных типов запустила рф в течение суток. Украинская ПВО сбила 88 БПЛА, остальные 128 вражеских "птички" локационно потеряны.

Передает УНН со ссылкой на ПС Вооруженных Сил Украины.

Детали

В ночь на 18 мая (с 16.00 17 мая) противник атаковал 273-мя ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов. По данным Воздушных Сил ВСУ, дроны направлялись на территории Украины с таких направлений: брянск, курск, орел, миллерово, приморско-Ахтарск – рф.

Воздушное нападение отбивали зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По состоянию на 08.00 подтверждено сбитие 88 ударных БпЛА типа Shahed (беспилотников других типов) на востоке, севере и в центре страны.

- говорится в отчете.

При этом 128 беспилотников-имитаторов — локационно потеряны (без негативных последствий).

Напомним

В течение 17 мая на фронте произошло 167 боевых столкновений. Российская армия совершила около 4800 обстрелов позиций ВСУ, включая 122 из РСЗО и 75 авиационных ударов.

Игорь Тележников

Игорь Тележников

Война
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