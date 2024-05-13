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Підтримав анексію Криму! Посольство України в Кореї жорстко відреагувало на спільний концерт друга путіна та дружини власника Louis Vuitton

Київ • УНН

 • 15531 перегляди

Посольство України в Південній Кореї рішуче засудило диригента-путініста Володимира Співакова та його дружину Елен Мерсьє з імперії Louis Vuitton за концерт у Сеулі, звинувативши їх у підтримці агресії росії проти України та поширенні кремлівських наративів через культуру та музику.

Українське Посольство у Південній Кореї різко засудило відомого диригента-путініста Володимира Співакова, який разом з дружиною власника імперії Louis Vuitton Гелен Мерсьє провів концерт у Сеулі, цитує видання The Korea Times позицію дипвідомства, передає УНН.

Ще 6 травня Посольство України в Сеулі виступило із заявою, де закликало скасувати участь тандему у масштабному концерті Classical Bridge International Music Festival через причетність обох музикантів до підтримки агресивної політики росії.

Йдеться про Володимира Співакова, який десятиліттями активно просуває кремлівську експансію в Україні. Ще у березні 2014 року він підтримав анексію Криму, підписавши колективне звернення до російської громадськості зі схваленням рішення володимира путіна.

Як вказує посольство, своїми діями Співаков намагається через культуру та музику розповсюджувати кремлівські наративи, виправдовувати агресію путіна по всьому світу. Такі ж концерти, як в Сеулі — ще один механізм для легітимізації злочинної російської агресії у цивілізованому світі та демонстрації зневаги до страждань українського народу.

Окремо вартує уваги і постать дружини найбагатшої людини у світі Бернара Арно —  Гелен Мерсьє. Вона тісно пов’язана з російськими культурними діячами, також останніми роками вона неодноразово виступала у Москві та Санкт-Петербурзі. А імперія LVMH досі продовжує працювати у Росії, заробляючи і головне — сплачуючи податки на території країни-агресора.

Нагадаємо, що чимало брендів з групи LVMH, такі як Berluti, Stella McCartney, Loro Piana, Kenzo, Emilio Pucci, Givenchy досі так чи інакше представлені в росії.

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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