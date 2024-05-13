Поддержал аннексию Крыма! Посольство Украины в Корее жестко отреагировало на совместный концерт друга путина и жены владельца Louis Vuitton

Украинское Посольство в Южной Корее резко осудило известного дирижера-путиниста Владимира Спивакова, который вместе с женой владельца империи Louis Vuitton Хелен Мерсье провел концерт в Сеуле, цитирует издание The Korea Times позицию дипведомства, передает УНН.

Еще 6 мая Посольство Украины в Сеуле выступило с заявлением, где призвало отменить участие тандема в масштабном концерте Classical Bridge International Music Festival из-за причастности обоих музыкантов к поддержке агрессивной политики россии.

Речь идет о Владимире Спивакове, который десятилетиями активно продвигает кремлевскую экспансию в Украине. Еще в марте 2014 года он поддержал аннексию Крыма, подписав коллективное обращение к российской общественности с одобрением решения владимира путина.

Как указывает посольство, своими действиями Спиваков пытается через культуру и музыку распространять кремлевские нарративы, оправдывать агрессию путина по всему миру. Такие же концерты, как в Сеуле - еще один механизм для легитимизации преступной российской агрессии в цивилизованном мире и демонстрации пренебрежения к страданиям украинского народа.

Отдельно стоит внимания и фигура жены самого богатого человека в мире Бернара Арно - Хелен Мерсье. Она тесно связана с российскими культурными деятелями, также в последние годы она неоднократно выступала в Москве и Санкт-Петербурге. А империя LVMH до сих пор продолжает работать в России, зарабатывая и главное - платя налоги на территории страны-агрессора.

Напомним, что многие бренды из группы LVMH, такие как Berluti, Stella McCartney, Loro Piana, Kenzo, Emilio Pucci, Givenchy до сих пор так или иначе представлены в России.