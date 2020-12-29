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Підтримка бізнесу на карантині: на компенсацію ЄСВ подали 1,2 тис. заявок

Київ • УНН

 • 19198 перегляди

КИЇВ. 29 грудня. УНН. На одноразову компенсацію бізнесу для сплати ЄСВ за найманих працівників, що є одним із заходів підтримки підприємців під час "локдауну" у січні, подали вже 1209 заявок - на 204 млн грн. Про це повідомили у пресслужбі Мінекономіки, передає УНН.

Підтримка бізнесу на карантині: на компенсацію ЄСВ подали 1,2 тис. заявок

Згідно з наведеною міністерством інформацією, міністр економіки Ігор Петрашко проінформував про стан реалізації 3-х нових програм підтримки бізнесу під час посиленого карантину:

  • Допомога ФОПам і працівникам - 8000 грн (кількість заявок – 424 159, сума виплат - 3,4 млрд грн)
  • Допомога роботодавцям - до 8000 грн (подано понад 7 тисяч пакетів документів для 158 тис працівників. Сума виплат – 651 млн, виплатили – 100%)
  • Компенсація ЄСВ (кількість заявок – 1209, сума виплат – 204 млн)

Зауважимо, йдеться про ініціативи Президента щодо підтримки бізнесу на карантині. Один із таких законів передбачає одноразову компенсацію суб’єктам господарювання з метою відшкодування витрат, понесених на сплату єдиного внеску (ЄСВ) на загальнообов’язкове державне соціальне страхування.

Розмір одноразової компенсації становитиме середньомісячну суму ЄСВ з розрахунків останніх 10 місяців.

Компенсації отримають ті компанії, які реально постраждають від запровадження карантинних обмежень. Проте компенсація не надаватиметься, якщо з ЄСВ є заборгованість.

При цьому у Мінекономіки вказали, що у 2020 році за програмою “Доступні кредити 5-7-9” бізнесу вже профінансовано "близько 17 млрд грн". Також уряд ухвалив постанову про продовження програми на наступний рік та розглядає можливість її розширення.

Окрім того вказано, що запроваджено новий інструмент – портфельні кредитні гарантії, на який у бюджеті передбачена сума у 5 млрд грн.

Що стосується виплат "карантинних" 8 тисяч ФОПам, також інструменту підтримки бізнесу на карантині, то у Мінсоцполітики дані про виплати дещо різняться від наданих Мінекономіки. Так, у Мінсоцполітики 29 грудня вказували, що "на сьогоднішній момент перераховано уже безпосередньо на виплату більше ніж 2,8 млрд грн". 

Так, з 14 грудня портал “Дія” почав приймати заявки на отримання від держави 8 тис. гривень одноразової допомоги. Наймані працівники та ФОПи, діяльність яких підпадає під заборону у період посиленого карантину у січні, можуть оформити заявку на отримання допомоги з 14 до 31 грудня. Пенсійний фонд почав фінансування виплат “карантинних” 8 тисяч ФОПам з 22 грудня.

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