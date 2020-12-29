Поддержка бизнеса на карантине: на компенсацию ЕСВ подали 1,2 тыс. заявок

Согласно приведенной министерством информации, министр экономики Игорь Петрашко проинформировал о реализации 3-х новых программ поддержки бизнеса во время усиленного карантина:



Помощь ФЛП и работникам - 8000 грн (количество заявок - 424 159, сумма выплат - 3,4 млрд грн)



Помощь работодателям - до 8000 грн (подано более 7000 пакетов документов для 158 тыс работников. Сумма выплат - 651 млн, выплатили - 100%)



Компенсация ЕСВ (количество заявок - 1209, сумма выплат - 204 млн)



Отметим, речь идет об инициативах Президента по поддержке бизнеса на карантине. Один из такой законов предусматривает единовременную компенсацию субъектам хозяйствования с целью возмещения расходов, понесенных на уплату единого взноса (ЕСВ) на общеобязательное государственное социальное страхование.

Размер одноразовой компенсации составит среднемесячную сумму ЕСВ по расчетам последних 10 месяцев.

Компенсации получат те компании, которые реально пострадают от введения карантина. Однако компенсация не будет предоставляться, если по ЕСВ имеется задолженность.

При этом в Минэкономики отметили, что в 2020 году по программе "Доступные кредиты 5-7-9" бизнесу уже профинансировано "около 17 млрд грн". Также правительство приняло постановление о продлении программы на следующий год и рассматривает возможность ее расширения.

Кроме того указано, что введен новый инструмент - портфельные кредитные гарантии, на который в бюджете предусмотрена сумма в 5 млрд грн.

Что касается выплат "карантинных" 8 тысяч ФЛП, также инструмента поддержки бизнеса на карантине, то в Минсоцполитики данные о выплатах несколько отличаются от предоставленных Минэкономики. Так, в Минсоцполитики 29 декабря указывали, что "на сегодняшний момент перечислено уже непосредственно на выплату более чем 2,8 млрд грн".

Так, с 14 декабря портал "Дия" начал принимать заявки на получение от государства 8 тыс. гривен единовременного пособия. Наемные работники и ФЛП, деятельность которых подпадает под запрет в период усиленного карантина в январе, могут оформить заявку на получение помощи с 14 до 31 декабря. Пенсионный фонд начал финансирование выплат "карантинных" 8 тысяч ФЛП с 22 декабря.