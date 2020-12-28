Програма "5-7-9": бізнес взяв вже 16,5 млрд грн дешевих кредитів
Київ • УНН
КИЇВ. 28 грудня. УНН. За урядовою програмою “Доступні кредити 5-7-9%” банки вже видали бізнесу дешевих кредитів на 16,5 мільярда гривень, з яких лише за тиждень - 679,6 мільйона гривень. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу Мінфіну.
"Від моменту старту програми “Доступні кредити 5-7-9%” уповноважені банки вже видали 7158 позик на загальну суму в 16,5 мільярда гривень", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що від загальної суми 10,633 мільярда гривень були видані як рефінансування попередньо отриманих позик, 3,150 мільярда підприємці отримали на капітальні інвестиції та 2,758 мільярда гривень як антикризових кредитів під 3%.
"За останній тиждень уповноважені банки видали 294 кредитів на загальну суму 679,6 мільйона гривень", - додали у Мінфіні.
Вказано, що 144 мільйонів гривень від загальної суми укладених за останній тиждень угод становлять угоди з рефінансування попередньо виданих кредитів. 162 мільйони гривень — це видані уповноваженими банками інвестиційні кредити. І антикризові кредити під 3% - 373,6 мільйонів гривень.
Нагадаємо, Кабінет міністрів України вніс зміни в умови програми “Доступні кредити 5-7-9%”.
Додамо, державна кредитна програма "Доступні кредити 5-7-9%" покликана спростити доступ мікро- та малого бізнесу до банківського кредитування.
У межах програми діють три відсоткові ставки (залежно від дати заснування бізнесу та його річного обороту): 5% річних – якщо виручка до 25 млн грн і створюються мінімум 2 робочих місця протягом першого кварталу; 7% річних – для бізнесу з виручкою до 25 млн грн; 9% річних – для бізнесу з виручкою до 50 млн грн.