Программа "5-7-9": бизнес взял уже 16,5 млрд грн дешевых кредитов

"С момента старта программы "Доступные кредиты 5-7-9%" уполномоченные банки уже выдали 7158 займов на общую сумму в 16,5 миллиарда гривен", - говорится в сообщении.

Отмечается, что от общей суммы 10,633 миллиарда гривен были выданы в качестве рефинансирования предварительно полученных займов, 3,150 миллиарда предприниматели получили на капитальные инвестиции и 2,758 миллиарда гривен как антикризисные кредиты под 3%.

"За последнюю неделю уполномоченные банки выдали 294 кредитов на общую сумму 679,6 миллиона гривен", - добавили в Минфине.

Указано, что 144 миллионов гривен от общей суммы заключенных за последнюю неделю соглашений составляют соглашения по рефинансированию предварительно выданных кредитов. 162 миллиона гривен - это выданные уполномоченными банками инвестиционные кредиты. И антикризисные кредиты под 3% - 373,6 млн гривен.

Напомним, Кабинет министров Украины внес изменения в условия программы "Доступные кредиты 5-7-9%".

Добавим, государственная кредитная программа "Доступные кредиты 5-7-9%" призвана упростить доступ малого и среднего бизнеса к банковскому кредитованию.

В рамках программы действуют три процентных ставки (в зависимости от даты основания бизнеса и его годового оборота): 5% годовых - если выручка в 25 млн грн и создаются минимум 2 рабочих места в течение первого квартала; 7% годовых - для бизнеса с выручкой до 25 млн грн; 9% годовых - для бизнеса с выручкой до 50 млн грн.