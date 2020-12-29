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Кабмін вніс зміни до кредитної програми "5-7-9" для бізнесу

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 грудня. УНН. Кабінет міністрів схвалив зміни до державної програми “Доступні кредити 5-7-9”, якими запропоновано низку заходів, направлених на додаткову підтримку малого та середнього бізнесу в умовах карантину. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу Міністерства фінансів.

Кабмін вніс зміни до кредитної програми "5-7-9" для бізнесу

“Кабмін схвалив зміни до державної програми “Доступні кредити 5-7-9%” для підтримки малого та середнього бізнесу в умовах карантину. 28 грудня 2020 року уряд прийняв постанову “Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 24 січня 2020 року № 28”, в якій Мінфін запропонував низку заходів, направлених на додаткову підтримку малого та середнього бізнесу в умовах карантину”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що доповнена програма передбачає заходи, які є універсальним та дієвим механізмом кредитування мікро- та малого бізнесу з фінансовою державною підтримкою суб’єктам підприємництва незалежно від сфери їх діяльності.

Вказано, що урядове рішення запроваджує наступні зміни до державної програми “Доступні кредити 5-7-9%”:

  • програма поширюється на суб’єктів середнього підприємництва річний дохід до 20 млн євро;
  • лібералізуються умови кредитів: строк кредиту на фінансування оборотного капіталу збільшився до 3 років; відстрочка платежу щодо повернення кредиту може становити до 12-ти місяців; зменшується перший внесок в реалізації інвестиційного проекту (10% для діючого бізнесу та 15% для стартапів);
  • пом’якшуються умови для рефінансування кредитів у частині забезпечення збереження фонду оплати праці – зменшення до 50%, чисельності персоналу – до 50% (станом на 1 березня 2010 року);
  • для кредитів на фінансування оборотного капіталу встановлюється компенсація процентів до 0% річних на період карантину та обмежувальних заходів, а після їх скасування продовжується їх компенсація на рівні 3% річних, та для кредитів рефінансування встановлюється компенсація процентів до 3% річних після 31 березня 2021 року;
  • врегульовується питання можливості поєднання державної підтримки за програмою “Доступні кредити 5-7-9%” з державною підтримкою, яка може надаватися місцевими державними адміністраціями та органами місцевого самоврядування на підставі регіональних та місцевих програм розвитку малого і середнього підприємництва за рахунок місцевих ресурсів.

Повідомляється, що станом на 28 грудня 2020 року кількість заявок на участь у програмі вже сягнула 58 374 шт. на загальну суму 69 млрд грн, при цьому всього за весь період дії програми підписано 7158 кредитних договорів. Фонд розвитку підприємництва уклав угоди про співробітництво з 23-ма банками.

Нагадаємо, бізнес взяв вже 16,5 млрд грн дешевих кредитів за програмою “Доступні кредити 5-7-9”.

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