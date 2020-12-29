Кабмин внес изменения в кредитную программу "5-7-9" для бизнеса

"Кабмин одобрил изменения в государственную программу "Доступные кредиты 5-7-9%" для поддержки малого и среднего бизнеса в условиях карантина. 28 декабря 2020 года правительство приняло постановление "О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Украины от 24 января 2020 года № 28", в котором Минфин предложил ряд мер, направленных на дополнительную поддержку малого и среднего бизнеса в условиях карантина", - говорится в сообщении.

Отмечается, что дополненная программа предусматривает меры, которые являются универсальным и действенным механизмом кредитования малого и среднего бизнеса с финансовой государственной поддержкой субъектам предпринимательства независимо от сферы их деятельности.

Указано, что правительственное решение вводит следующие изменения в государственную программу "Доступные кредиты 5-7-9%":



программа распространяется на субъектов среднего предпринимательства, годовой доход которых - до 20 млн евро;



либерализируются условия кредитов: срок кредита на финансирование оборотного капитала увеличился до 3 лет; отсрочка платежа по возврату кредита может составлять до 12 месяцев; уменьшается первоначальный взнос в реализации инвестиционного проекта (10% для действующего бизнеса и 15% для стартапов);



смягчаются условия для рефинансирования кредитов в части обеспечения сохранности фонда оплаты труда - уменьшение до 50%, численности персонала - до 50% (по состоянию на 1 марта 2010 года);



для кредитов на финансирование оборотного капитала устанавливается компенсация процентов до 0% годовых на период карантина и ограничительных мер, а после их отмены продолжается их компенсация на уровне 3% годовых, и для кредитов рефинансирования устанавливается компенсация процентов до 3% годовых после 31 марта 2021 года;



регулируется вопрос о возможности сочетания государственной поддержки по программе "Доступные кредиты 5-7-9%" с государственной поддержкой, которая может предоставляться местными государственными администрациями и органами местного самоуправления на основании региональных и местных программ развития малого и среднего предпринимательства за счет местных ресурсов.



Сообщается, что по состоянию на 28 декабря 2020 года количество заявок на участие в программе уже достигло 58 374 шт. на общую сумму 69 млрд грн, при этом всего за весь период действия программы подписано 7158 кредитных договоров. Фонд развития предпринимательства заключил соглашения о сотрудничестве с 23-ю банками.

Напомним, бизнес взял уже 16,5 млрд грн дешевых кредитов по программе "Доступные кредиты 5-7-9".



