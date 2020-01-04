Підозрюваним у вбивстві 3-річного сина депутата Соболєва не змінювали запобіжні заходи, вони перебувають під вартою

"Ухвала Печерського районнного суду, на яку посилаються ЗМІ, стосується зміни запобіжних заходів особам, які є фігурантами іншого кримінального провадження, пов’язаного з незаконним позбавленням волі людини та вимаганні", - повідомили у прокуратурі.

У пресслужбі наголосили, що це провадження не пов’язане із організацією замаху на вбивство депутата і під час його вчинення ці особи вже перебували під вартою.

"Наголошуємо, що двоє підозрюваних у вбивстві 3-річного сина депутата Вячеслава Соболєва перебувають під вартою і суд не змінював їм запобіжних заходів. А особа, яка обгрунтовано підозрюється в організації цього злочину, з 19 листопада 2019 року перебуває у розшуку МВС України. Його місцезнаходження на теперішній час встановлюється", - підкреслили правоохоронці.

Як повідомлялося раніше в УНН, нардеп VIII скликання Ігор Мосійчук опублікував на своїй сторінці у Facebook ухвалу Печерський районний суд Києва, який ніби-то звільнив з-під варти трьох членів угрупування Юсупа Абуєва, який підозрюється в організації замаху на депутата Київської облради Вячеслава Соболєва, в результаті якого загинув трирічний син депутата.

Нагадаємо, 1 грудня в результаті обстрілу автомобіля депутата В’ячеслава Соболєва у центрі столиці загинув його трирічний син. Пізніше поліція затримала підозрюваних у вбивстві та знайшла зброю, з якої було скоєне вбивство. Двом затриманим було оголошено про підозру.

За версією слідства, підозрювані, двоє громадян України, 18 та 19 років, діючи на замовлення невстановленої особи, розробили спільний план вчинення вбивства депутата, визначивши місце для його здійснення – майданчик біля ресторану в центрі Києва, а також шляхи підходу та відходу.

Вказано, що для виконання плану підозрювані орендували кімнату в хостелі неподалік від ресторану. Виконавець здійснив постріл з балкону кімнати, в той час як інший підозрюваний стежив за ситуацією з вулиці. Після здійснення пострілу, від якого загинув хлопчик, підозрювані втекли з місця злочину на авто.

17 грудня у прокуратурі Києва повідомили, що причетним до замаху на депутата Київської обласної ради В'ячеслава Соболєва, під час якого загинув його трирічний син, вважається 25-річний уродженець Росії.