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Суд відпустив членів угрупування, лідера якого підозрюють у замаху на депутата Соболєва

Суд відпустив членів угрупування, лідера якого підозрюють у замаху на депутата Соболєва

Київ • УНН

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КИЇВ. 4 січня. УНН. Печерський районний суд Києва звільнив з-під варти трьох членів угрупування Юсупа Абуєва, який підозрюється в організації замаху на депутата Київської облради Вячеслава Соболєва, в результаті якого загинув трирічний син депутата. Відповідну ухвалу суду опублікував у Facebook нардеп VIII скликання Ігор Мосійчук, передає УНН.

"Вчора, 3 січня, Печерський райсуд столиці випустив на волю трьох членів банди Юсупа Абуєва, який обґрунтовано підозрюється в організації замаху на депутата Київської облради В’ячеслава Соболєва, в результаті якого загинув його трьохрічний син Олександр", - написав Мосійчук.

З його слів, члени угрупування "серед яких два колишніх працівники поліції та громадянин РФ Гелані Умарович Межиєв, були затримані під час вимагання з застосуванням сили та отримання грошових коштів з родини депутата Київської міської ради Олексія Новікова".

Пізніше він опублікував ухвалу суду щодо одного з підозрюваних.

"Ухвала судді Печерського суду Карабаня про звільнення з-під варти громадянина РФ Гелані Межиєва, який входить до банди Юсупа Абуєва, який знаходиться в розшуці і обґрунтовано підозрюється в організації замаху на депутата Київської облради В’ячеслава Соболєва, в результаті якого загинув його трьохрічний син", - зазначив колишній нардеп.

Нагадаємо, 1 грудня в результаті обстрілу автомобіля депутата В’ячеслава Соболєва у центрі столиці загинув його трирічний син. Пізніше поліція затримала підозрюваних у вбивстві та знайшла зброю, з якої було скоєне вбивство. Двом затриманим було оголошено про підозру.

У прокуратурі повідомили, що встановлено слідством. За версією слідства, підозрювані, двоє громадян України, 18 та 19 років, діючи на замовлення невстановленої особи, розробили спільний план вчинення вбивства депутата, визначивши місце для його здійснення – майданчик біля ресторану в центрі Києва, а також шляхи підходу та відходу.

Вказано, що для виконання плану підозрювані орендували кімнату в хостелі неподалік від ресторану. Виконавець здійснив постріл з балкону кімнати, в той час як інший підозрюваний стежив за ситуацією з вулиці. Після здійснення пострілу, від якого загинув хлопчик, підозрювані втекли з місця злочину на авто.

17 грудня у прокуратурі Києва повідомили, що причетним до замаху на депутата Київської обласної ради В'ячеслава Соболєва, під час якого загинув його трирічний син, вважається 25-річний уродженець Росії.

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