Суд отпустил членов группировки, лидера которого подозревают в покушении на депутата Соболева
Киев • УНН
КИЕВ. 4 января. УНН. Печерский районный суд Киева освободил из-под стражи трех членов группировки Юсупа Абуева, которого подозревают в организации покушения на депутата Киевского облсовета Вячеслава Соболева, в результате которого погиб трехлетний сын депутата. Соответствующее постановление суда опубликовал в Facebook нардеп VIII созыва Игорь Мосийчук, передает УНН.
"Вчера, 3 января, Печерский райсуд столицы выпустил на волю трех членов банды Юсупа Абуева, которого обоснованно подозревают в организации покушения на депутата Киевского облсовета Вячеслава Соболева, в результате которого погиб его трехлетний сын Александр", - написал Мосийчук.
По его словам, члены группировки "среди которых два бывших работника полиции и гражданин РФ Гелани Умарович Межиев, были задержаны за вымогательство с применением силы и получением денежных средств из семьи депутата Киевского городского совета Алексея Новикова".
Позже он опубликовал постановление суда касательно одного из подозреваемых.
"Постановление судьи Печерского суда Карабаня об освобождении из-под стражи гражданина РФ Гелани Межиева, который входит в банду Юсупа Абуева, который находится в розыске и обоснованно подозревается в организации покушения на депутата Киевского облсовета Вячеслава Соболева, в результате которого погиб его трехлетний сын", - отметил бывший нардеп.
Напомним, 1 декабря в результате обстрела автомобиля депутата Вячеслава Соболева в центре столицы погиб его трехлетний сын. Позже полиция задержала подозреваемых в убийстве и нашла оружие, из которого было совершено убийство. Двум задержанным было объявлено о подозрении.
В прокуратуре сообщили, что установлено следствием. По версии следствия, подозреваемые, двое граждан Украины, 18 и 19 лет, действуя по заказу неустановленного лица, разработали совместный план совершения убийства депутата, определив место для его осуществления - площадку у ресторана в центре Киева, а также пути подхода и отхода.
Указано, что для выполнения плана подозреваемые арендовали комнату в хостеле недалеко от ресторана. Исполнитель выстрелил с балкона комнаты, в то время как другой подозреваемый следил за ситуацией с улицы. После осуществления выстрела, от которого погиб мальчик, подозреваемые скрылись с места преступления на авто.
17 декабря во прокуратуре Киева сообщили, что причастным к покушению на депутата Киевского областного совета Вячеслава Соболева, во время которого погиб его трехлетний сын, считается 25-летний уроженец России.