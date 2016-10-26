Підліток отримав поранення внаслідок обстрілів Попасної бойовиками
Київ • УНН
КИЇВ. 26 жовтня. УНН. Внаслідок обстрілів м. Попасна бойовиками НЗФ “ЛНР” підліток отримав поранення. Про це УНН повідомили у перс-службі ГУ НП в Луганській області.
Вчора, 25 жовтня двічі зі сторони м. Первомайськ (територія тимчасово підконтрольна НЗФ “ЛНР”) бойовики з артилерії обстріляли м. Попасна.
Внаслідок вибуху снаряду на подвір’ї будинку по вул.Гагаріна травми у вигляді мінно-взривна травма скуловїй області отримав 15-річний хлопець. Також вибухом пошкоджено два будинки, ворота гаражу, огорожа, вікна, літня кухня та автомобіль “ВАЗ 2109” на вул. Гагаріна.
Нагадаємо, на луганському напрямку бойовики майже годину обстрілювали позиції ЗСУ.