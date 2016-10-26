Подросток получил ранения в результате обстрелов Попасной боевиками

Вчера, 25 октября дважды со стороны г. Первомайск (территория временно подконтрольная НВФ "ЛНР") боевики из артиллерии обстреляли г. Попасная.

В результате взрыва снаряда во дворе дома по ул.Гагарина травмы в виде минно-взрывных травм скуловой области получил 15-летний парень. Также взрывом повреждены два дома, ворота гаража, забор, окна, летняя кухня и автомобиль "ВАЗ 2109" на ул. Гагарина.

Напомним, на луганском направлении боевики почти час обстреливали позиции ВСУ.