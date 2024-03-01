Підготовка підвищення тарифів на електроенергію не ведеться - Міненерго
Київ • УНН
Міністерство енергетики України заперечує заяви про підготовку підвищення тарифів на електроенергію і заявляє, що всі подібні заяви є фейковими новинами, спрямованими на дестабілізацію суспільних настроїв.
Міністерство енергетики спростовує чутки про підготовку до підвищення тарифів на електроенергію, називаючи їх фейком, пише УНН.
Сьогодні низкою інформаційних ресурсів вчергове було поширено інформацію про нібито підготовку Міністерством енергетики України підвищення тарифу на електроенергію. Повідомляємо: наразі жодної підготовки, обговорення, розрахунків потенційного підвищення не здійснюється. Усі заяви з цього приводу є фейком, спрямованим на дестабілізацію настроїв суспільства
У відомстві наголосили, що "наразі зусилля всіх енергетиків країни, діяльність яких координується Міненерго, спрямовані на те, аби успішно завершити опалювальний сезон і почати не менш ретельну підготовку до наступного".
"Відзначимо, що, попри всі намагання ворога та заяви псевдоекспертів, цю зиму українці пройшли без масштабних відключень, зі світлом і теплом. Негативні сценарії, розповсюджувані різними джерелами, не справдилися. Про що неодноразово офіційно наголошували і в Міністерстві енергетики України", - зазначили у Міненерго.
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