Подготовка повышения тарифов на электроэнергию не ведется - Минэнерго

Министерство энергетики опровергает слухи о подготовке к повышению тарифов на электроэнергию, называя их фейком, пишет УНН.

Сегодня рядом информационных ресурсов в очередной раз была распространена информация о якобы готовящемся Министерством энергетики Украины повышении тарифа на электроэнергию. Сообщаем: на данный момент никакой подготовки, обсуждения, расчетов потенциального повышения не осуществляется. Все заявления по этому поводу являются фейком, направленным на дестабилизацию настроений общества - сообщили в Минэнерго.

В ведомстве отметили, что "сейчас усилия всех энергетиков страны, деятельность которых координируется Минэнерго, направлены на то, чтобы успешно завершить отопительный сезон и начать не менее тщательную подготовку к следующему".

"Отметим, что, несмотря на все попытки врага и заявления псевдоэкспертов, эту зиму украинцы прошли без масштабных отключений, со светом и теплом. Негативные сценарии, распространяемые различными источниками, не оправдались. О чем неоднократно официально отмечали и в Министерстве энергетики Украины", - отметили в Минэнерго.

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