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Подготовка повышения тарифов на электроэнергию не ведется - Минэнерго

Подготовка повышения тарифов на электроэнергию не ведется - Минэнерго

Киев  •  УНН

1 марта 2024, 11:32  •  10588 просмотра

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Министерство энергетики Украины отрицает заявления о готовящемся повышении тарифов на электроэнергию и заявляет, что все подобные заявления являются фейковыми новостями, направленными на дестабилизацию общественных настроений.

Министерство энергетики опровергает слухи о подготовке к повышению тарифов на электроэнергию, называя их фейком, пишет УНН.

Сегодня рядом информационных ресурсов в очередной раз была распространена информация о якобы готовящемся Министерством энергетики Украины повышении тарифа на электроэнергию. Сообщаем: на данный момент никакой подготовки, обсуждения, расчетов потенциального повышения не осуществляется. Все заявления по этому поводу являются фейком, направленным на дестабилизацию настроений общества

- сообщили в Минэнерго.

В ведомстве отметили, что "сейчас усилия всех энергетиков страны, деятельность которых координируется Минэнерго, направлены на то, чтобы успешно завершить отопительный сезон и начать не менее тщательную подготовку к следующему".

"Отметим, что, несмотря на все попытки врага и заявления псевдоэкспертов, эту зиму украинцы прошли без масштабных отключений, со светом и теплом. Негативные сценарии, распространяемые различными источниками, не оправдались. О чем неоднократно официально отмечали и в Министерстве энергетики Украины", - отметили в Минэнерго.

Коммуналка за год подорожала на 12,8%9 февраля 2024, 15:29 • 24738 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

ЭкономикаПолитика
ministerstvo-enerhetyky-ukrainaМинистерство энергетики Украины
ukrainaУкраина
Підготовка підвищення тарифів на електроенергію не ведеться - Міненерго
No preparations to increase electricity tariffs are underway - Ministry of Energy
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Подготовка повышения тарифов на электроэнергию не ведется - Минэнерго

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