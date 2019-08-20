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Підготовча депутатська група на цьому тижні працюватиме над кандидатурами в комітети ВР

Підготовча депутатська група на цьому тижні працюватиме над кандидатурами в комітети ВР

Київ • УНН

 • 11785 перегляди

КИЇВ. 20 серпня. УНН. На цьому тижні підготовча депутатська група далі працюватиме над кандидатурами в комітети Верховної Ради України. Про це повідомив у вівторок голова підготовчої депутатської групи, лідер партії "Слуга народу" Дмитро Разумков журналістам у Києві, передає кореспондент УНН.

"Ми проговорили частину питань по комітетах, запропонували своє бачення щодо кількісного складу комітетів і можливого представництва в кожному з комітетів інших політичних сил. І на цьому тижні будемо далі працювати щодо кандидатів, які будуть завтра остаточно надані іншими політичними силами, які не подали їх вчора. Нам буде трішки легше опрацьовувати цю інформацію", - сказав Разумков.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У "Слузі народу" визначилися з кандидатурами на спікера та першого віцеспікера ВР

Нагадаємо, під час підготовчого засідання до початку роботи Верховної Ради дев'ятого скликання було висунуто пропозицію щодо того, що у парламентський комітет з питань євроінтеграції має входити семеро членів.

Раніше УНН повідомляв, що на засіданні підготовчої депутатської групи вирішили скоротити кількість комітетів до 23.

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