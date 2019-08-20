У комітет ВР з євроінтеграції хочуть ввести лише сімох людей
Київ • УНН
КИЇВ. 20 серпня. УНН. Під час підготовчого засідання до початку роботи Верховної Ради дев'ятого скликання було висунуто пропозицію щодо того, що у парламентський комітет з питань євроінтеграції має входити всього семеро членів. Про це повідомив народний депутат партії "Європейська солідарність" Артур Герасимов журналістам у вівторок, передає кореспондент УНН.
"Було запропоновано, що комітет з питань євроінтеграції має складатися всього з 7 людей - це найменша кількість. Це є неприйнятна позиція і "Європейська солідарність" буде категорично настоювати на тому, щоб кількість робочих рук в цьому комітеті була збільшена", – сказав Герасимов.
За його словами, кількість депутатів, які хочуть працювати над питанням європейської інтеграцією, є більшою, ніж 7 людей.
"У системі пріоритетів, яку запропонувала сьогодні монобільшість, ми бачимо, що інтеграція до Європейського Союзу в пріоритеті не знаходиться", - сказав Герасимов.
Нагадаємо, на засіданні підготовчої депутатської групи сьогодні займаються питаннями комітетів та організаційними питаннями.