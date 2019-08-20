Разумков розповів, які питання обговорюють сьогодні на засіданні підготовчої депутатської групи
Київ • УНН
КИЇВ. 20 серпня. УНН. На засіданні підготовчої депутатської групи сьогодні займаються питаннями комітетів та організаційними питаннями. Про це повідомив голова підготовчої депутатської групи, лідер партії "Слуга народу" Дмитро Разумков журналістам у Києві, передає кореспондент УНН.
За словами Разумкова, перша депутатська підгрупа займається питанням комітетів та персональним складом комітетів.
"Можливо, буде одна зміна щодо назви комітету, тому що там є одна помилка, але вона не є суттєвою. Вона не вплине ні на суть, ні на предмети відання комітету", - сказав Разумков.
Водночас, він наголосив, що кількісний склад комітетів залишиться без змін – 23 комітети. Проте персональні списки до комітетів подали ще не всі партії.
"Зараз буде засідати друга депутатська підгрупа. Буде підійматися питання щодо розселення, щодо розміщення депутатів у фракціях, маю на увазі кабінети, щодо готелів та інші організаційні питання", - сказав Разумков.
Нагадаємо, 15 серпня на засіданні підготовчої депутатської групи було прийняте рішення щодо переліку та назв комітетів Верховної ради IX скликання.
У "Слузі народу" озвучували назви 23 комітетів, які пропонують залишити в Раді.