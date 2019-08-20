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Разумков розповів, які питання обговорюють сьогодні на засіданні підготовчої депутатської групи

Разумков розповів, які питання обговорюють сьогодні на засіданні підготовчої депутатської групи

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 серпня. УНН. На засіданні підготовчої депутатської групи сьогодні займаються питаннями комітетів та організаційними питаннями. Про це повідомив голова підготовчої депутатської групи, лідер партії "Слуга народу" Дмитро Разумков журналістам у Києві, передає кореспондент УНН.

За словами Разумкова, перша депутатська підгрупа займається питанням комітетів та персональним складом комітетів.

"Можливо, буде одна зміна щодо назви комітету, тому що там є одна помилка, але вона не є суттєвою. Вона не вплине ні на суть, ні на предмети відання комітету", - сказав Разумков.

Водночас, він наголосив, що кількісний склад комітетів залишиться без змін – 23 комітети. Проте персональні списки до комітетів подали ще не всі партії.

"Зараз буде засідати друга депутатська підгрупа. Буде підійматися питання щодо розселення, щодо розміщення депутатів у фракціях, маю на увазі кабінети, щодо готелів та інші організаційні питання", - сказав Разумков.

Нагадаємо, 15 серпня на засіданні підготовчої депутатської групи було прийняте рішення щодо переліку та назв комітетів Верховної ради IX скликання.

У "Слузі народу" озвучували назви 23 комітетів, які пропонують залишити в Раді.

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