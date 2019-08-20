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Подготовительная депутатская группа на этой неделе будет работать над кандидатурами в комитеты ВР

Подготовительная депутатская группа на этой неделе будет работать над кандидатурами в комитеты ВР

Киев  •  УНН

 • 11784 просмотра

КИЕВ. 20 августа. УНН. На этой неделе подготовительная депутатская группа дальше будет работать над кандидатурами в комитетах Верховной Рады Украины. Об этом сообщил во вторник председатель подготовительной депутатской группы, лидер партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков журналистам в Киеве, передает корреспондент УНН.

"Мы проговорили часть вопросов по комитетам, предложили свое видение количественного состава комитетов и возможного представительства в каждом из комитетов других политических сил. На этой неделе будем дальше работать по кандидатам, которые будут завтра окончательно предоставленные другими политическими силами, которые не подали их вчера. Нам немного легче обрабатывать эту информацию", - сказал Разумков.

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Напомним, во время подготовительного заседания до начала работы Верховной Рады девятого созыва было выдвинуто предложение о том, что в парламентский комитет по вопросам евроинтеграции должны входить семь членов.

Ранее УНН сообщал, что на заседании подготовительной депутатской группы решили сократить количество комитетов до 23.

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