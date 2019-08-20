У "Слузі народу" визначилися з кандидатурами на спікера та першого віце-спікера ВР
Київ • УНН
КИЇВ. 20 серпня. УНН. Партія "Слуга народу", скоріш за все, запропонує кандидатури Дмитра Разумкова та Руслана Стефанчука на посади голови та першого заступника голови Верховної Ради. Це під у вівторок журналістам сказав сам Разумков, передає УНН.
"Наскільки я пам’ятаю, одне іншому не протирічить. Він (Стефанчук - ред.) може бути і першим віце-спікером, і представником Президента у ВРУ. Але давайте почекаємо, тому що і за голову Верховної Ради, і за першого заступника голови ВР буде голосувати зала Верховної Ради України. Партія запропонує, скоріш за все, саме такі кандидатури на вищезазначені посади", - відзначив Разумков.
Раніше Разумков не виключив, що місце віце-спікера ВР буде віддано опозиції.
Нагадаємо, на засіданні підготовчої групи з новообраних нардепів 20 серпня займалися питаннями комітетів та організаційними питаннями.