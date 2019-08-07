Разумков не виключив, що місце віце-спікера ВР буде віддано опозиції

"Ми набрали більшість в парламенті, інші політичні сили є представниками опозиції. Я вважаю коректним, щоб не ми як політична сила, яка є представником влади, а опозиція між собою визначилася, хто на яку позицію буде претендувати. Це логічно, це правильно, це демократично і толерантно, навіть у нашому парламенті та ВР", - сказав Разумков, відповідаючи на питання про те, представнику якої саме опозиції дістанеться посада віце-спікера Ради.

На питання про те, чи має опозиція домовитись і висунути єдину кандидатуру на посаду віце-спікера ВР, він висловив сподівання, що опозиція у ВР "буде знаходити якісь точки дотику".

Він не виключив, що якщо чотири опозиційні фракції висунуть чотири претенденти, у Раді відбудеться голосування по кожній з кандидатур.

Нагадаємо, минулого тижня Разумковв заявив, що партія "Слуга народу" буде пропонувати його на пост голови Верховної Ради України.