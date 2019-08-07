Разумков не исключил, что место вице-спикера ВР будет отдано оппозиции
Киев • УНН
КИЕВ. 7 августа. УНН. Глава президентской партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков не исключает, что вице-спикером Верховной Рады девятого созыва будет представитель оппозиции. Об этом он сказал во вторник в эфире одного из телеканалов, передает УНН.
"Мы набрали большинство в парламенте, другие политические силы являются представителями оппозиции. Я считаю корректным, чтобы не мы как политическая сила, которая является представителем власти, а оппозиция между собой определилась, кто на какую позицию будет претендовать. Это логично, это правильно, это демократично и толерантно, даже в нашем парламенте и ВР", - сказал Разумков, отвечая на вопрос о том, представителю какой именно оппозиции достанется должность вице-спикера Рады.
На вопрос о том, должна ли оппозиция договориться и выдвинуть единую кандидатуру на должность вице-спикера ВР, он выразил надежду, что оппозиция в ВР "будет находить какие-то точки соприкосновения".
Он не исключил, что если четыре оппозиционные фракции выдвинут четыре претендента, в Раде состоится голосование по каждой из кандидатур.
Напомним, на прошлой неделе Разумковв заявил, что партия "Слуга народа" будет предлагать его на пост председателя Верховной Рады Украины.