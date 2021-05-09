Під супроводом суден з РФ кораблі США та України провели навчання у Чорному морі

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КИЇВ. 9 травня. УНН. Флагман Морської охорони Держприкордонслужби зустрів 8 травня корабель Берегової охорони США Hamilton. Кораблі відпрацьовували злагодженість дій у міжнародній тактичній групі під супроводом суден з РФ. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу ДПСУ.

Цитата

“Вчора на світанку, на відстані понад 100 морських миль від Одеси, у виключній (морській) економічній зоні України, в точці рандеву (так моряки називають місце зустрічі у відкритому морі) флагман Морської охорони Держприкордонслужби зустрів корабель Берегової охорони США HAMILTON”, — йдеться в повідомленні.

Деталі

Повідомляється, що американські партнери прибули в Україну із дружнім візитом, в рамках якого пройдуть спільні маневри в морі, тренінги з обміну досвідом в оглядових та штурмових операціях, й ділова зустріч представників охоронців морських кордонів та забезпечення безпеки судноплавства двох держав.

“За планом спільних навчань кораблі прикордонних відомств США та України на переході морем відпрацьовували злагодженість дій у міжнародній тактичній групі. Елементи спільного маневрування із нарощуванням складності, в тому числі й з відбиттям повітряного нападу, майже не довелось імітувати”, — зазначається в повідомленні.

Зауважується, що за сталою традицією, дії партнерів пильно відстежували та супроводжували своєю присутністю кораблі РФ.

“Цього разу на „полювання“ відправились два прикордонних сторожових кораблів БО ПС ФСБ РФ проекту „Охотнік“, трохи віддалено, але досить нав’язливо кружляв ще один корабель ЧФ РФ”, — йдеться в повідомленні.

В ДПСУ повідомляють, що кораблі країни-агресорки то оголошували вигадані координати закритих районів, вимагаючи залишити їх, то небезпечно маневрували і намагалися штучно звузити зону маневру для українського й американського кораблів. Не відповідали на виклики на зв’язок по каналах міжнародної морської безпеки.

“Зухвале порушення норм міжнародного морського права ретельно зафіксовано і задокументовано українськими прикордонниками. Ані чотирибальний шторм, ані нахабні витівки „Охотніков“ під триколором не завадили партнерам відпрацювати програму маневрів”, — інформує ДПСУ.

Наразі корабель Морської охорони Держприкордонслужби “Григорій Куроп’ятников” і корабель БО США HAMILTON залишаються в морі, продовжуючи спільні навчання.

Зазначається, що візит іноземного гостя до порту Одеса заплановано на 10 травня.

Доповнення

27 квітня цього року у Чорне море зайшов патрульний катер берегової охорони США Hamilton.

Російська Федерація оголосила про закриття до жовтня 2021 року частини акваторій Чорного моря для військових кораблів та державних суден інших країн під приводом військових навчань. Захід реагував на це критично.

Водночас за даними британських ЗМІ, у травні два корабля ВМС Великої Британії відправляться в Чорне море — це було оголошено на тлі недавнього зростання напруженості між Росією і Україною.

США раніше відмовилися відправляти сюди два кораблі, захід яких був запланований на кінець квітня — початок травня.

Тим часом, за повідомленням російських ЗМІ, російські військові заявили, що після навчань в окупованому Криму залишили в Чорному морі два великі десантні кораблі Північного флоту РФ — “Александр Отраковский” і “Кондопога”.

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