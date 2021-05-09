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Под сопровождением судов с РФ корабли США и Украины провели учения в Черном море

Под сопровождением судов с РФ корабли США и Украины провели учения в Черном море

Киев  •  УНН

 • 20813 просмотра

КИЕВ. 9 мая. УНН. Флагман Морской охраны Госпогранслужбы встретил 8 мая корабль Береговой охраны США Hamilton. Корабли отрабатывали слаженность действий в международной тактической группе под сопровождением судов с РФ. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.

Цитата

“Вчера на рассвете, на расстоянии более 100 морских миль от Одессы, в исключительной (морской) экономической зоне Украины, в точке рандеву (так моряки называют место встречи в открытом море) флагман Морской охраны Госпогранслужбы встретил корабль Береговой охраны США HAMILTON”, — говорится в сообщении.

Детали

Сообщается, что американские партнеры прибыли в Украину с дружественным визитом, в рамках которого пройдут совместные маневры в море, тренинги по обмену опытом в смотровых и штурмовых операциях, и деловая встреча представителей охранников морских границ и обеспечения безопасности судоходства двух государств.

“По плану совместных учений корабли пограничных ведомств США и Украины на переходе морем отрабатывали слаженность действий в международной тактической группе. Элементы общего маневрирования с наращиванием сложности, в том числе и с отражением воздушного нападения, что почти не пришлось имитировать”, — отмечается в сообщении.

Отмечается, что по установившейся традиции, действия партнеров пристально отслеживали и сопровождали своим присутствием корабли РФ.

“На этот раз на „охоту“ отправились два пограничных сторожевых корабля БУ ПС ФСБ РФ проекта „Охотник“, немного отдаленно, но достаточно навязчиво кружил еще один корабль ЧФ РФ”, — говорится в сообщении.

В ГПСУ сообщают, что корабли страны-агрессора то объявляли вымышленные координаты закрытых районов, требуя оставить их, то опасно маневрировали и пытались искусственно сузить зону маневра для украинского и американского кораблей. Не отвечали на вызовы на связь по каналам международной морской безопасности.

“Дерзкое нарушение норм международного морского права тщательно зафиксировано и задокументировано украинскими пограничниками. Ни четырехбалльный шторм, ни наглые выходки „Охотников“ под триколором не помешали партнерам отработать программу маневров”, — информирует ГПСУ.

Сейчас корабль Морской охраны Госпогранслужбы “Григорий Куропятников” и корабль БО США HAMILTON остаются в море, продолжая совместные учения.

Отмечается, что визит иностранного гостя в порт Одесса запланирован на 10 мая.

Дополнение

27 апреля этого года в Черное море зашел патрульный катер береговой охраны США Hamilton.

Российская Федерация объявила о закрытии до октября 2021 года части акваторий Черного моря для военных кораблей и государственных судов других стран под предлогом военных учений. Запад реагировал на это критично.

В то же время по данным британских СМИ, в мае два корабля ВМС Великобритании отправятся в Черное море — это было объявлено на фоне недавнего роста напряженности между Россией и Украиной.

США ранее отказались отправлять сюда два корабля, заход которых был запланирован на конец апреля — начало мая.

Между тем, по сообщению российских СМИ, российские военные заявили, что после учений в оккупированном Крыму оставили в Черном море два больших десантных корабля Северного флота РФ — “Александр Отраковский” и “Кондопога”.

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