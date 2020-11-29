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Під офіс "Нацкорпусу" на столичній Оболоні знову кинули гранату

Під офіс "Нацкорпусу" на столичній Оболоні знову кинули гранату

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 листопада. УНН. Біля приміщення однієї з політичних партій в Оболонському районі Києва стався вибух, поліцейські встановлюють обставини інциденту. Про це УНН повідомляє з посиланням на відділ комунікації поліції Києва.

"Сьогодні вночі до чергової частини столичної поліції надійшло повідомлення про ймовірний вибух біля одного з приміщень на вулиці Зої Гайдай. На місці події правоохоронці встановили, що біля громадської приймальні лідера однієї з політичних партій стався вибух ймовірно гранати. Потерпілих немає. Внаслідок вибуху частково пошкоджений паркан та двері будинку", - йдеться у повідомленні.

Як розповів начальник Оболонського управління поліції Євген Худяков, правоохоронці на місці події провели першочергові слідчі дії.

"Вибухотехніки виявили деформовані металеві фрагменти, рештки ймовірно від гранати, які вилучили та направили на проведення відповідних експертиз. Наразі правоохоронці проводять комплекс слідчих і розшукових дій, спрямованих на встановлення всіх обставин цієї події та осіб, причетних до неї", - вказав поліцейський.

Зібрані відомості за цим фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Розпочато два кримінальних провадження: за ч. 4 ст. 296 (Хуліганство) та ч.1 ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України. Досудове розслідування триває.

При цьому керівник центрального штабу "Нацкорпусу" Максим Жорін повідомив, що вибух стався біля офісу цієї політсили.

Додамо, офіс "Нацкорпусу" розташований на вулиці Зої Гайдай. Місяць тому у Києві під офіс "Нацкорпусу" також кинули гранату.

"Під офіс Нацкорпусу в Києві знову кинули бойову гранату! Це сталось вночі, близько 2 години, тому людей, на щастя, там не було. Офіс знаходиться на 1-му поверсі будинку... Впевнений, що причина теракту - наша боротьба з проросійськими силами. За дивним “співпадінням”, тільки вчора ми провели велику акцію під посольством РФ, а сьогодні наш офіс намагались підірвати", - написав Жорін.

Також він поширив відео з камер спостереження з місця вибуху.

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