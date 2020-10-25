У Києві під офіс Нацкорпусу кинули гранату
Київ • УНН
КИЇВ. 25 жовтня. УНН. В Оболонському районі столиці під офіс Національного корпусу, невідомий кинув гранату. Про це повідомляє УНН із посиланням на відділ комунікації ГУНП у місті Києві.
“До чергової частини Оболонського управління поліції надійшло повідомлення про те, що невідомий кинув предмет, ймовірно — гранату, який вибухнув біля офісного приміщення на вулиці Зої Гайдай. Оперативний черговий направив на місце слідчо-оперативну групу районного управління поліції, вибухотехніків та кінологів”, — сказано у повідомленні.
Зазначається, що наразі правоохоронці проводять комплекс першочергових слідчих і розшукових дій, аби встановити та затримати осіб, причетних до скоєння злочину.
“Дільничні офіцери поліції проводять поквартирний обхід та опитують мешканців будинку. Вирішується питання щодо надання події правової кваліфікації”, — додається у повідомленні.
Окрім того, у пресслужбі Національного корпусу заявили, що у офісному приміщенні, у яке було кинуто гранату, розташований їх київський осередок.
“Сьогодні під офіс Київського осередку Національного Корпусу, що знаходиться за адресою вул. Зои Гайдай 9/8, кинули бойову гранату. Внаслідок провокації ніхто не постраждав, адже на цей момент в приміщенні не було людей. Вибухом пошкодило офісне майно. Зараз на місці працює поліція”, — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, на Київщині Служба безпеки України затримала учасників громадської організації, яку фінансували народні депутати для участі у рейдерських захопленнях та протестних акціях.