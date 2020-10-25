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У Києві під офіс Нацкорпусу кинули гранату

У Києві під офіс Нацкорпусу кинули гранату

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 жовтня. УНН. В Оболонському районі столиці під офіс Національного корпусу, невідомий кинув гранату. Про це повідомляє УНН із посиланням на відділ комунікації ГУНП у місті Києві.

“До чергової частини Оболонського управління поліції надійшло повідомлення про те, що невідомий кинув предмет, ймовірно — гранату, який вибухнув біля офісного приміщення на вулиці Зої Гайдай. Оперативний черговий направив на місце слідчо-оперативну групу районного управління поліції, вибухотехніків та кінологів”, — сказано у повідомленні.

Зазначається, що наразі правоохоронці проводять комплекс першочергових слідчих і розшукових дій, аби встановити та затримати осіб, причетних до скоєння злочину.

“Дільничні офіцери поліції проводять поквартирний обхід та опитують мешканців будинку. Вирішується питання щодо надання події правової кваліфікації”, — додається у повідомленні.

Окрім того, у пресслужбі Національного корпусу заявили, що у офісному приміщенні, у яке було кинуто гранату, розташований їх київський осередок.

“Сьогодні під офіс Київського осередку Національного Корпусу, що знаходиться за адресою вул. Зои Гайдай 9/8, кинули бойову гранату. Внаслідок провокації ніхто не постраждав, адже на цей момент в приміщенні не було людей. Вибухом пошкодило офісне майно. Зараз на місці працює поліція”, — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, на Київщині Служба безпеки України затримала учасників громадської організації, яку фінансували народні депутати для участі у рейдерських захопленнях та протестних акціях.

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