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Проплачені мітинги від нардепів і рейдерство: на Київщині затримали двох псевдоактивістів

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 жовтня. УНН. На Київщині Служба безпеки України затримала учасників громадської організації, яку фінансували народні депутати для участі у рейдерських захопленнях та протестних акціях. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу СБУ.

"На Київщині співробітники Служби безпеки України затримали учасників однієї з громадських організацій, яку фінансували народні депутати для участі у рейдерських захопленнях, мітингах та протестних акціях. За даними досудового слідства встановлено, що об’єднання підконтрольне народному депутату та співголові однієї з діючих політичних партій, під виглядом спортивного об’єднання членів ГО на замовлення керівництва партії залучали до силових заходів під час рейдерських захоплень, вони брали участь у мітингах і протестних акціях. Крім того, за інформацією правоохоронців, контроль за діяльністю і фінансуванням здійснював інший народний депутат від цієї партії, який володіє місцевою охоронною компанією", - йдеться у повідомленні.

Повідомляється, що учасники об’єднання також контролювали збут наркотиків у регіоні, зберігали вибухівку, зброю та боєприпаси. У межах розпочатого кримінального провадження співробітники СБ України задокументували збут учасниками ГО двох партій амфетаміну.

"Під час обшуків, проведених за адресами проживання основних фігурантів, правоохоронці вилучили ручний гранатомет, гранату РГО із запалом до неї, 7 саморобних вибухових пристроїв, пістолет "Шмайсер" калібру 9 мм, пристрої для відстрілу гумових набоїв, 70 набоїв різного калібру, розфасовані наркотичні засоби, сім-картки кількох мобільних операторів, телефони, комп’ютерну техніку", - вказано у повідомленні.

Зазначається, що двох активних учасників угруповання співробітники спецслужби затримали згідно зі ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України за місцями проживання, ще троє "активістів", які переховуються від органів досудового розслідування, перебувають у розшуку.

Вказано, що тривають слідчі дії. Вирішується питання щодо повідомлення затриманим про підозру у скоєнні злочинів.

Нагадаємо, Вищий антикорупційний суд дослідив 5 із 7 томів матеріалів письмових доказів у справі стосовно народного депутата VIII скликання Андрія Левуса, якого підозрюють в отриманні незаконної компенсації за житло.

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